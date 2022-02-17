Лукашенко понадеялся на военные подарки от России

Белоруссия будет закупать у России современную военную технику, при этом ряд образцов страна надеется получить в подарок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости в четверг, 17 февраля.
Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, чтобы проинспектировать российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022», которые проходят с 10 по 20 февраля. Предполагается, что во время визита белорусского лидера ему продемонстрируют тактический эпизод с участием ракетных войск, артиллерии и авиации Союзного государства.
В начале февраля Лукашенко сообщил, что Минск планирует купить российскую военную технику, которая будет принимать участие в совместных учениях двух стран. До этого, в декабре 2021 года, он также говорил о желании приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» или С-500 «Прометей». В ноябре прошлого года белорусский лидер выразил заинтересованность в покупке ракетных комплексов «Искандер».