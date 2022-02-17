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1 час назад

В Донбассе сообщили об обстреле Горловки украинскими силовиками

Lenta.ru

Украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «Интерфакс».

В Донбассе сообщили об обстреле Горловки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Из поселка Ленинское по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) выпущено 16 мин калибра 82 мм, из Майорска по Горловке (поселок шахты имени Изотова) выпущено 16 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении представительства.

В ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

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