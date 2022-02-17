В Донбассе сообщили об обстреле Горловки

Украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «Интерфакс».
«Из поселка Ленинское по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) выпущено 16 мин калибра 82 мм, из Майорска по Горловке (поселок шахты имени Изотова) выпущено 16 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении представительства.