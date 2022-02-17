В Донбассе сообщили об обстреле Горловки

Украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «Интерфакс».