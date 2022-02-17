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44 минуты назад

В США умер актёр фильмов «Топ Ган» и «Рокки» Фрэнк Пеше

News.ruиещё 2

В США на 75-м году жизни скончался актёр Фрэнк Пеше, снимавшийся в таких фильмах, как «Топ Ган», «Рокки» и «Неудержимые 3». Как сообщает портал Deadline со ссылкой на подругу артиста Тэмми Шер, характерный актёр умер 6 февраля от осложнений, связанных с деменцией.

В США умер актёр Фрэнк Пеше
Фото: kinopoiskkinopoisk

Давний друг Сильвестра Сталлоне, Тони Данца <...> и других актёров, [Фрэнк Пеше] был любим за широкую улыбку, прекрасные истории и был яркой личностью, — пишут авторы некролога.

Фрэнк Пеше родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке. За свою карьеру он снимался в таких фильмах, как «Топ Ган», «Рокки», «Райская аллея», «Как украсть небоскрёб», «Неудержимые 3». Кроме того, одна из историй его жизни легла в основу вышедшего в 1991 году фильма Джорджа Галло «29-я улица». Он рассказывает о человеке, который накануне Рождества выиграл в лотерею, однако вместо получения денег отправился в полицейский участок после конфликта со священником.

Ранее сообщалось, что в США умер режиссёр Айван Райтман, поставивший такие картины, как «Охотники за привидениями», «Детсадовский полицейский», «Близнецы» и «Джуниор». 75-летний кинодеятель скончался в ночь на 13 февраля в своём доме в Калифорнии. Причина его смерти не уточняется.

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