На одном из пляжей в пригороде австралийского Сиднея белая акула растерзала мужчину. Трагедия развернулась на глазах у десятков очевидцев, сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший жуткие кадры расправы.
«Мы услышали крик и обернулись, это выглядело так, как будто машина приземлилась в воду: сильный всплеск, затем акула грызла тело и повсюду была кровь», — передает слова одного из свидетелей происшествия канал.
Сейчас ведется поиск останков погибшего человека. Уточняется, что этот случай со смертельным исходом стал первым с 1963 года в Сиднее.