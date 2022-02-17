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13 минут назад

Акула растерзала мужчину на глазах у очевидцев. Видео

Александр Кузьмин

На одном из пляжей в пригороде австралийского Сиднея белая акула растерзала мужчину. Трагедия развернулась на глазах у десятков очевидцев, сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший жуткие кадры расправы.

«Мы услышали крик и обернулись, это выглядело так, как будто машина приземлилась в воду: сильный всплеск, затем акула грызла тело и повсюду была кровь», — передает слова одного из свидетелей происшествия канал.

Сейчас ведется поиск останков погибшего человека. Уточняется, что этот случай со смертельным исходом стал первым с 1963 года в Сиднее.

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