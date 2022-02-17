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1 час назад

Лукашенко прибыл на полигон российско-белорусских военных учений

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, чтобы проинспектировать российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Лукашенко прибыл на полигон российско-белорусских учений
Фото: ТАССТАСС

По данным БЕЛТА, во время визита Лукашенко на полигоне пройдет розыгрыш тактического эпизода, в котором задействуют ракетные войска, артиллерию и авиацию Союзного государства, а также подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что российские летчики на самолетах Су-35С и белорусские летчики на самолетах Су-30СМ провели учебный воздушный бой в рамках учений «Союзная решимость-2022».

Учения «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля. По словам президента республики Александра Лукашенко, военнослужащие отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

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