Лукашенко прибыл на полигон российско-белорусских учений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, чтобы проинспектировать российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

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По данным БЕЛТА, во время визита Лукашенко на полигоне пройдет розыгрыш тактического эпизода, в котором задействуют ракетные войска, артиллерию и авиацию Союзного государства, а также подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что российские летчики на самолетах Су-35С и белорусские летчики на самолетах Су-30СМ провели учебный воздушный бой в рамках учений «Союзная решимость-2022».