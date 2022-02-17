В Израиле вырастили клубнику-гиганта. Огромная ягода попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

Плод-великан обнаружила семья фермеров в сельскохозяйственной общине Кадима-Цоран в Центральном округе страны. Относящаяся к сорту илан клубника весит почти 300 граммов, а ее окружность составляет 34 сантиметра.