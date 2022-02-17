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54 минуты назад

Выращенную в Израиле клубнику-гиганта показали на видео

Александр Кузьмин

В Израиле вырастили клубнику-гиганта. Огромная ягода попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

Плод-великан обнаружила семья фермеров в сельскохозяйственной общине Кадима-Цоран в Центральном округе страны. Относящаяся к сорту илан клубника весит почти 300 граммов, а ее окружность составляет 34 сантиметра.

Предшественница рекордсменки была выращена в 2015 году в японской префектуре Фукуока. Вес той ягоды составил 250 граммов.

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