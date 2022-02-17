На Украине обвинили Запад в «экономической диверсии»

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил Запад в «экономической диверсии» против Киева ради «большой сделки» с Россией. Об этом он написал в своей статье для «Главреда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Суслов подчеркнул, что развитие государства зависит от веры инвесторов, кредиторов, бизнеса и граждан в его политическую стабильность.

Видео дня

«Государства с рыночной экономикой, к которым относится и Украина, крайне уязвимы к проведению против ними так называемых информационных войн», - подчеркнул экс-министр.

По его версии, в последние несколько месяцев информационную войну против Украины вели США и Великобритания, которых украинские власти называют «нашими друзьями и партнерами». Целью войны было нагнетание угрозы «вторжения» России, подчеркнул Суслов.

«И украинский президент, министр обороны почти ежедневно утверждали, что по объективным данным наблюдения никакой угрозы нападения России нет <…>. То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики», - заявил он.

Суслов предположил, что это было средством политического давления на президента Украины Владимира Зеленского ради выполнения минских соглашений.

«Затягивание принятия решений Украиной вызвало вот такую форму, по сути, западных санкций, когда нам показывали, что если мы будем непослушными, нас просто обанкротят», - отметил экс-министр.

Он допустил, что все последние события могут быть «согласованной между Россией и Западом акцией» для принуждения Украины к выполнению «Минска».

«За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению. В том числе - за счет Украины», - заключил Суслов.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. С тех пор эта тема постоянно поднималась политиками и журналистами. В России все эти заявления называли ложными.

Западные СМИ называли 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.