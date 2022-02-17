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38 минут назад

Китайский эпидемиолог предупредил, что победа над COVID-19 быстрой не будет

Парламентская газета

Окончание пандемии COVID-19 может оказаться не таким простым, как надеются многие учёные, заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунъю, которого цитирует ресурс «Гуаньча».

В Китае дали прогноз по развитию пандемии
Фото: pixabaypixabay

Судя по тому, как распространяется заболевание, с уверенностью говорить, что пик пандемии пройдёт этой весной, преждевременно. Особенно, если посмотреть на такие страны как Япония, Южная Корея и на Гонконг, то можно сказать, что победа над коронавирусом будет не такой быстрой, отметил учёный.

Ещё одной проблемой может стать возникновение новых штаммов коронавируса. К моменту появления «омикрона» значительная часть населения европейских стран была вакцинирована, однако новая разновидность COVID-19 всё же оказалась способна навредить людям.

Тем не менее, учёный видит поводы для осторожного оптимизма. Во-первых, в мире, приняты все возможные меры для борьбы с коронавирусом и по профилактике заболевания. Во-вторых, о COVID-19 сейчас уже больше известно, что позволяется эффективнее противостоять ему.

Вспышку суперштамма коронавируса ожидают в Китае

Эксперт считает, что принятые в Китае меры профилактики и борьбы с коронавирусом помогают эффективно контролировать ситуацию. Преимуществом КНР является высокая степень организованности общества, которая помогает быстро локализовать все вспышки и не допустить удара заболевания по всему населению сразу.

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