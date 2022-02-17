СМИ: обвиненный в насилии принцу Эндрю исчезнет из публичной жизни

Отмечается, что последним появлением в свете станет визит принца на поминальную церемонию его отца, принца Филиппа, в марте 2022 года. После этого он не будет посещать официальные и светские мероприятия, в том числе скачки Royal Ascot.

15 февраля стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Потерпевшая утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.Урегулирования удалось достичь всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания, и его должны были допросить под присягой адвокаты Робертс-Джуффре. Принц не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.