Минфин США: санкции против России приведут к «глобальным последствиям»

Если западные страны введут ограничительные меры в отношении Москвы, «глобальные последствия» будут неизбежны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

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По её словам, Министерство финансов США вместе с европейцами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые могут коснуться «лиц или компаний» и «безусловно, могут включать контроль над экспортом».

Глава ведомства отметила, что Вашингтон вместе с Евросоюзом работает над тем, чтобы как можно эффективнее защитить страны ЕС от «неблагоприятного воздействия» ограничительных мер, пытаясь обеспечить поставки энергоресурсов на континент.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что антироссийские санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по США, вызвав, в том числе, рост цен на энергоносители.

«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — отметил глава государства.