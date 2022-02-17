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26 минут назад

Глава минфина США Йеллен: новые санкции против России неизбежно приведут к "глобальным последствиям"

Газета.Ru

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если будут введены антироссийские санкций, связанные с гипотетическим вторжением на Украину избежать "глобальных последствий не удастся. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью главы минфина французской прессе.

Минфин США: санкции против России приведут к «глобальным последствиям»
Фото: ReutersReuters

"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", - сказала Йеллен.

Она отметила, что разрабатываемые американскими властями совместно с европейскими партнерами ограничения "безусловно, могут включать контроль над экспортом" российских энергоресурсов. Поэтому Вашингтон и Брюссель в настоящее время ищут способы обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты на фоне возбуждения новых уголовных дел против Алексея Навального работают над санкциями против близкого окружения президента России Владимира Путина.

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