Минфин США: санкции против России приведут к «глобальным последствиям»

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если будут введены антироссийские санкций, связанные с гипотетическим вторжением на Украину избежать "глобальных последствий не удастся. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интервью главы минфина французской прессе.

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"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", - сказала Йеллен.

Она отметила, что разрабатываемые американскими властями совместно с европейскими партнерами ограничения "безусловно, могут включать контроль над экспортом" российских энергоресурсов. Поэтому Вашингтон и Брюссель в настоящее время ищут способы обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты на фоне возбуждения новых уголовных дел против Алексея Навального работают над санкциями против близкого окружения президента России Владимира Путина.