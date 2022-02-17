В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
17 минут назад

Земан: разведслужбы США снова крупно оконфузились, теперь с прогнозом о войне на Украине

Газета.Ru

Президент Чехии Милош Земан заявил, что американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия крупно оконфузились, сначала это было с Ираком, потом с Афганистаном, теперь – с прогнозом о начале войны на Украине. Об этом сообщает Idnes.

Земан: разведслужбы США снова крупно оконфузились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я еще несколько дней назад заявил, что, на мой взгляд, никакой войны (на Украине) не произойдет. Потому что россияне – не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им значительно больше вреда, нежели пользы. Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз (за последние десятилетия). Первый был в Ираке, где в итоге не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй произошел в Афганистане, когда (разведслужбы США) утверждали, что "Талибан" никогда не дойдет до Кабула. Ну, а теперь третий (на Украине)", — заявил Земан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что россияне не являются врагами Соединенных Штатов, а Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в России. Он подчеркнул, что США готовы решительно ответить, если РФ нападет на Украину, что, по словам американского президента, "до сих пор остается очень вероятным".

Последние новости
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители