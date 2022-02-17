Земан: разведслужбы США снова крупно оконфузились

"Я еще несколько дней назад заявил, что, на мой взгляд, никакой войны (на Украине) не произойдет. Потому что россияне – не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им значительно больше вреда, нежели пользы. Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз (за последние десятилетия). Первый был в Ираке, где в итоге не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй произошел в Афганистане, когда (разведслужбы США) утверждали, что "Талибан" никогда не дойдет до Кабула. Ну, а теперь третий (на Украине)", — заявил Земан.