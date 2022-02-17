Глава МИД Британии пригрозила России статусом изгоя

«Мы хотим жить в мире, в котором люди отвечают за собственное будущее, свободное от агрессии и принуждения, где безопасность на самом деле неделима и где страны уважают суверенитет других и придерживаются своих обязательств. Это означает работать сообща с нашими друзьями на Украине и вне ее, чтобы снизить уровень угроз по всему миру», — сказала министр иностранных дел.