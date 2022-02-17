Глава МИД Британии пригрозила России статусом изгоя

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс призвала российские власти к диалогу по украинской теме, отметив, что в случае агрессии Москвы в отношении Киева РФ ждет положение страны-изгоя, сообщает ТАСС.
«Я призываю Россию выбрать путь дипломатии. Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», - сообщила дипломат.
«Мы хотим жить в мире, в котором люди отвечают за собственное будущее, свободное от агрессии и принуждения, где безопасность на самом деле неделима и где страны уважают суверенитет других и придерживаются своих обязательств. Это означает работать сообща с нашими друзьями на Украине и вне ее, чтобы снизить уровень угроз по всему миру», — сказала министр иностранных дел.
18 февраля Трасс посетит Киев. Во время рабочей поездки она намерена встретиться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Также она прилетит в Варшаву, где встретится с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. В качестве основных целей этих переговоров МИД Великобритании назвал «демонстрацию единой поддержки суверенитета Украины» и «предупреждение России» о серьезных экономических последствиях в случае гипотетического вторжения в соседнюю страну.