Зеленского пригласили выступить в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента . Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины. Предложение поступило в ходе телефонного разговора замглавы офиса Игоря Жовквы с руководителем кабинета председателя Европарламента Алессандро Киоккетти.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский должны получить Нобелевскую премию мира за якобы «предотвращение войны» с Россией. По его словам, этой премии достойны все лидеры, которые приложили свои усилия к недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину, и благодаря «беспрецедентному объединению Запада» Украина получила шанс сохранить свою государственность. Кроме того, советник добавил, что благодаря действиям западных стран удалось избежать «второй мировой холодной войны».