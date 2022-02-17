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31 минуту назад

Зеленского пригласили выступить на сессии Европарламента

News.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины. Предложение поступило в ходе телефонного разговора замглавы офиса Игоря Жовквы с руководителем кабинета председателя Европарламента Алессандро Киоккетти.

Зеленского пригласили выступить в Европарламенте
Фото: ТАССТАСС

От имени главы государства заместитель руководителя офиса президента поблагодарил за приглашение Владимиру Зеленскому выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента, — говорится в сообщении офиса.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский должны получить Нобелевскую премию мира за якобы «предотвращение войны» с Россией. По его словам, этой премии достойны все лидеры, которые приложили свои усилия к недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину, и благодаря «беспрецедентному объединению Запада» Украина получила шанс сохранить свою государственность. Кроме того, советник добавил, что благодаря действиям западных стран удалось избежать «второй мировой холодной войны».

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