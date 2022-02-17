Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе?

Рост напряженности в отношениях между Россией и НАТО, взаимные обвинения и угроза перерастания украинского кризиса в вооруженный конфликт не оставили равнодушным даже далекий во всех отношениях от Украины Китай. Председатель Коммунистической партии КНР (КПК) Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подписал совместное заявление, где выступил против расширения НАТО на Восток, обвинил альянс и западные страны в подходах времен холодной войны и поддержал российские предложения по гарантиям безопасности. Почему Пекин решил открыто обозначить свою позицию в противостоянии России и Североатлантического альянса, каковы могут быть последствиями такого решения и готовы ли китайские власти столкнуться с ними, — разбиралась «Лента.ру».

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Кризис и переговоры

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Первой в 2022 году зарубежной поездкой президента России Владимира Путина стал визит в Китай на открытие зимней Олимпиады в Пекине. При этом спортивный праздник стал поводом для полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем. Главы государств обсудили европейскую стабильность, российские предложения по гарантиям безопасности, диалог России с США и НАТО, а также подписали пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Фоном для встречи послужила вот уже несколько месяцев накаляющаяся ситуация вокруг Украины и безрезультатные переговоры Кремля с западными странами, которые обвиняют Россию в стягивании войск к российско-украинской границе, заявляют о неминуемом российском вторжении в республику, угрожая обрушить экономику страны небывалыми санкциями. Не успокаивает западных партнеров и информация о начале возвращения с учений в пункты базирования российских подразделений Южного и Западного военного округов, проводивших учения на границе с Украиной.

Россия в свою очередь подчеркивает свою незаинтересованность в военном конфликте, указывая, что члены Североатлантического альянса во главе с Вашингтоном целенаправленно «накачивают Украину вооружением», подталкивая Киев к силовому решению проблем в Донбассе.

Не обошли информационные спекуляции, связанные с эскалацией на украинском направлении, и Китай. Информагентство Bloomberg со ссылкой на пекинского дипломата сообщило, что Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады, так как стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе — последнее, что ему нужно. Позже посольство Китая в России опровергло появившиеся в СМИ сообщение, назвав его фейком и провокацией.

Именно в такой международной обстановке проходили переговоры Путина и Си Цзиньпина, для которого, кстати, это была первая с 2019 года личная встреча с зарубежными иностранными политиками.

В результате трехчасового диалога было подписано совместное заявление, в котором китайская и российская стороны довольно пространно описали общие подходы к фундаментальным мировым проблемам, начиная с социальной справедливости, прав человека и демократии, заканчивая региональной, всемирной и космической безопасностью, экологической повесткой и защитой национального суверенитета.

Однако, пожалуй, самым важным для Москвы стала поддержка Пекином российских предложений по гарантиям безопасности, предполагающих юридические обязательства НАТО, исключающие вступление Украины в альянс, ведение любой военной деятельности на территории республики и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, вывод американского ядерного оружия из Европы, а также запрет на развертывание ракет средней и меньшей дальности там, где они способны поразить территорию другого государства.

В то же время публичному согласию с позицией России, связанному с ситуацией вокруг Украины, из всего текста посвящено буквально несколько строк, а важные для Москвы гарантии упоминаются в заявлении единожды.

Основной акцент совместного заявления смещен в сторону утверждения роли Китая и России как значимых игроков на международной арене и отстаиванию миропорядка, опирающегося на центральную роль ООН.

Таким образом, Китай хоть и формально, но обозначил свое место в украинском кризисе рядом с Россией. Это дало повод западному истеблишменту заявить о возникновении нового опасного альянса и вывело Пекин с нейтральных позиций, поставив под удар отношения с Киевом.

Отношения с Украиной

Пекин и Киев связывает достаточно продолжительная история торгово-экономических взаимоотношений. В 1990-х годах Китай стал для Украины важнейшим рынком оружейного экспорта. Однако стремительный экономический рост и развитие технологий превратили КНР в промышленного гиганта, изменив модель сотрудничества двух стран. Китайский импорт стал ориентироваться на поставку украинского сырья, в основном руды и сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на то что Пекин остается для Киева одним из крупнейших торговых партнеров (14,6 процента товарооборота Украины приходится на КНР), доля китайских инвестиций в страну невелика и сильно уступает странам Средней Азии. Удар по инвестиционному потенциалу и военно-техническому сотрудничеству государств нанесла ситуация с украинским предприятием «Мотор Сич», занимающимся разработкой двигателей для самолетов и вертолетов. Китай фактически лишился источника технологий производства авиационных газотурбинных двигателей из-за действий украинских властей.

После покупки КНР пятидесяти процентов акций предприятия Киев национализировал собственность производителя двигателей, а китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment понесла огромные убытки.

4,5 миллиарда долларов составляют исковые требования китайской Bejing Skyrizon к властям Украины за нарушения инвестиционного соглашения между двумя странами

Перспектива же участия Украины в инвестиционном проекте Китая «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП), дающего возможность стране стать частью транзитного коридора китайских товаров в Европу, тоже весьма туманна. Киев остается для КНР резервным вариантом для реализации ЭПШП, но отсутствие членства в ЕС, непрозрачный и длительный механизм оформления таможенных грузов на фоне высокой стоимости судозаходов и отсутствия качественных дорог для автосообщения с европейскими странами, делает Украину менее привлекательной по сравнению с другими странами ЕС, например, Болгарией и Румынией.

Не последнюю роль во взаимоотношении двух стран играют США. У Вашингтона в сложившейся ситуации появились сравнительно сильные рычаги влияния, заставляющие Киев отказываться от злонамеренных китайских инициатив. Так Украина не стала присоединяться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ), отвечающему за финансирование «Шелкового пути» и в перспективе способному составить конкуренцию Международному валютному фонду (МВФ).

«Отношения Китая с Украиной и отдельными странами Восточной Европы, такими как Литва, действительно начинают испытывать давление со стороны США. Во-первых, Соединенные Штаты стали требовать ограничения сотрудничества с Китаем по инфраструктурным проектам, и во-вторых, в случае Украины, — жесткого отказа от военно-технического сотрудничества. На Украине начинают реагировать на сближение Москвы и Пекина и прислушиваются к американским аргументам, требующим избегать крупных китайских инвестиций. Климат, в общем, меняется», — заявил в разговоре с «Лентой.ру» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» (ЦКМЕИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин.

Однако, несмотря на все сложности китайско-украинских отношений, Пекину не выгодно оставаться в стороне от конфликта. В случае открытого военного противостояния на Украине КНР может потерпеть значительные издержки, начиная от срывов реализации проекта ЭПШП в части железнодорожного транзита Китай — Европа, заканчивая антироссийскими санкциями, которые могут нанести косвенный удар и по китайской экономике.

Моральная поддержка

Тем не менее участие Пекина нельзя назвать активным. Власти Китая сознательно пытаются избежать возможных проблем от вмешательства в украинский кризис. Позиция официальных лиц, вопреки заявлениям европейских СМИ о «безоговорочной поддержке российского курса», выглядит достаточно тонкой, осторожной и не выходящей за рамки формального согласия с озвученными предложениями России и призывов к сторонам вернуться за стол переговоров.

Одна из основных причин — необходимость нормализации отношений с Соединенными Штатами, а также сохранения баланса в диалоге со вторым по величине торговым партнером — Европейским союзом. Любая значимая помощь Москве может не только обострить конфликт между Вашингтоном и Пекином, но и спровоцировать немедленную реакцию ЕС, окончательно убедив европейских политиков в возникновении «мощного авторитарного альянса», что лишит Китай пространства для маневра.

Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 января призвал все стороны сохранять спокойствие и воздержаться от действий, которые «стимулируют напряженность и раздувают кризис», а также посоветовал обратить внимание на «разумные опасения Москвы и заняться их решением».

В свою очередь в американской администрации даже ждут, что именно Китай побудит российскую сторону к деэскалации вокруг Украины. «Встреча [Владимира Путина и Си Цзиньпина] должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути», — заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Сомневаются в намерении Пекина принимать участие в украинском конфликте и в Киеве. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сближение России и КНР не является новостью. Он указал, что часть опубликованных совместных заявлений Путина и Си Цзиньпина, где говорится о нерасширении НАТО, подготовлена российской стороной для того, чтобы «еще немного повысить ставки и градус давления». Министр уверен, что Россия использовала дипломатический жест КНР в свою пользу.

Несмотря на заявления китайского и российского лидеров о беспрецедентном характере взаимоотношений Москвы и Пекина, Китай скорее занимает выжидательную позицию. Основная цель — минимизация собственных рисков. Совместный с Россией «официальный отпор» Соединенным Штатам и другим западным странам, а также заявления о защите мирового порядка — лишь попытка добиться большей роли в международной политике.

Цена согласия

В то же время при всей осторожности КНР, сближение и укрепление российско-китайского сотрудничества все же привлекло к себе внимание Вашингтона. В министерстве торговли США заявили о намерениях ввести усиленный экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также сдерживания России от агрессивных и опасных действий.

Не остался в стороне и Государственный департамент. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что приготовленные на случай вторжения антироссийские санкции отразятся и на КНР, так как российская и китайская финансовые системы связаны.

По мнению руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александра Габуева, фактически КНР не получает от участия в этом конфликте никаких особых преимуществ. Эксперт обратил внимание, что в случае начала войны и введения антироссийских санкций многие проекты Китая с Россией будут осложнены.

Подобной позиции придерживается и Василий Кашин. Однако он отмечает, что в стратегическом плане конфликтная ситуация, сложившаяся между Украиной и Россией, является для КНР абсолютно выигрышной, вне зависимости от исхода переговоров между США, Россией и НАТО и общим разрешением ситуации.

Эксперт предложил два возможных сценария развития событий. Согласно первому, Россия не добивается удовлетворения своих требований по гарантиям безопасности. В этом случае Европа превращается в очаг постоянной военной напряженности, что приковывает значительные военные силы США к Европе, в то же время Вашингтон теряет возможность концентрировать свои ресурсы в Тихом океане.

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Несмотря на совместные заявления и формальное декларирование поддержки российских инициатив в сфере безопасности, Пекин не готов вступать в конфронтацию с США и европейскими государствами из-за ситуации вокруг Украины. Даже при стратегическом выигрыше военное обострение приводит к санкциям, способным заморозить многие проекты Поднебесной на годы. Урегулирование же конфликта в Донбассе вновь сосредоточит внимание Соединенных Штатов на своем главном конкуренте.