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55 минут назад

Госдеп США прокомментировал слова Путина о «геноциде» в Донбассе

Газета.Ru

Госдепартамент США не согласен с оценками представителей руководства России о «геноциде» в Донбассе. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайм.

В США ответили на слова Путина о геноциде в Донбассе
Фото: ReutersReuters

«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о «геноциде» в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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