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16 минут назад

«Пристально следим»: Псаки усомнилась в массовых захоронениях в Донбассе

News.ru

Сообщения России об обнаружении массовых захоронений мирных граждан в Донбассе могут быть дезинформацией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Вашингтон по-прежнему следит за передвижением российских войск, потому что они продолжают создавать угрозу, находясь рядом с границей Украины, передаёт ТАСС.

Псаки усомнилась в массовых захоронениях в Донбассе
Фото: Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PressOliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Есть то, что Россия говорит, и то, что она делает. И мы очень пристально следим за тем, какие шаги она предпринимает, но они продолжают нести угрозу, оставаясь в большом количестве на границе, — заявила она.

Ранее Cледственный комитет России возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей, найденных на Донбаcсе. В сообщении ведомства отмечается, что найдено почти 300 тел погибших в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

Ранее президент России Владимир Путин на преcс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвал проиcходящее на юго-востоке Украины геноцидом. Такую оценку ситуации в Донбаcсе Путин даёт не в первый раз.

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