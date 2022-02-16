Пока вы не уснули: Кремль о признании ДНР и план Москвы при отключении от SWIFT

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Некоторые встали в 4 утра»: как в Донецке прошла ночь «вторжения» РФ на Украину

Большинство жителей Донецка в ночь на 16 февраля спокойно спали, так как не верили в сообщения о возможном начале боевых действий. Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Ленты.ру». Опрошенные сходятся во мнении, что за восемь лет, прошедших с начала боевых действий, «устали бояться», поэтому стараются не рассуждать об итогах нынешней эскалации и «просто жить».

Силуанов раскрыл сценарий действий при отключении РФ от SWIFT

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что при отключении России от SWIFT страна перейдет на другие способы передачи финансовой информации, в частности, на разработанную Банком России систему. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно», — заявил Силуанов.

В Кремле ответили на вопрос о признании ЛНР и ДНР

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве согласны с тем, что признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не коррелируется с Минскими соглашениями. Накануне нижняя палата российского парламента проголосовала за то, чтобы обратиться к главе государства по вопросу признания республик Донбасса. В проектах обращения к президенту, которые внесли в Госдуму КПРФ и представители «Единой России», подчеркивалось, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей Донбасса и «создаст основания для защиты от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к ним».

Банк из дела Калви прекратил работу в России

Банк «Восточный» сдал лицензию и перестал работать в России. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который полностью присоединил кредитную организацию. 14 февраля юрлицо исключили из ЕГРЮЛ. Активы и обязательства кредитной организации в результате присоединения получил Совкомбанк, заключивший сделку с основными акционерами «Восточного» весной 2021 года. На баланс Совкомбанка перенесено 1 млн кредитов на 76 млрд рублей, а также депозиты и счета на 116 млрд рублей.

МОК: результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты женского турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 не будут считаться окончательными, если одну из медалей завоюет Камила Валиева. По словам Адамса, в случае победы Валиевой результаты будут оставаться предварительными до завершения расследования.Представитель МОК подчеркнул, что делать какие-либо выводы о ситуации с Валиевой преждевременно.

Собчак оценила действия Путина по ситуации с Украиной

Телеведущая Ксения Собчак констатировала, что президент России Владимир Путин показал себя зрелым и адекватным политиком в ситуации с истерикой западных СМИ по поводу «вторжения на Украину». Такое мнение она высказала в своем аккаунте в Instagram.

«Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена («Война точно 16-го»), Зеленского («Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!»), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком», - написала Собчак.

Мигранты жестоко избили двух женщин на остановке

Мигранты в Екатеринбурге жестко избили мать и дочь на автобусной остановке. Как сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво», иностранцы начали приставать к девушке общественном транспорте, и она попросила маму встретить ее при высадке. Однако приезжих это не остановило и мужчины набросились на обеих.

«Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса, на конечной остановке. А после случилось избиение!», — написала родственница пострадавшей екатеринбурженки.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022

HARRY HOW/GETTY IMAGES

В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады. На 14-й минуте Вадим Шипачёв резким броском с острого угла открыл счёт в матче. На старте второго периода Франс Нильсен, забросивший в большинстве, восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Никита Нестеров мощным броском от синей линии вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забросил третью шайбу россиян в матче.

Зюганова выписали из больницы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его выписали из Центральной клинической больницы (ЦКБ). Он занимается работой, чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - сказал Зюганов.

Моргенштерн обнаружил, что он «самый нищий» в Дубае

Не так давно российский рэпер Моргенштерн переехал жить в Дубай. Со временем музыкант с сожалением для себя обнаружил, что несмотря на свои баснословные заработки, он оказался «самым нищим» среди жителей и гостей ОАЭ. В разговоре с генеральным продюсером «Нового Радио» Романом Емельяновым, Алишер признался, что доволен новым местом жительства и чувствует себя там комфортно.