Пока вы не уснули: Кремль о признании ДНР и план Москвы при отключении от SWIFT

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Большинство жителей Донецка в ночь на 16 февраля спокойно спали, так как не верили в сообщения о возможном начале боевых действий. Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Ленты.ру». Опрошенные сходятся во мнении, что за восемь лет, прошедших с начала боевых действий, «устали бояться», поэтому стараются не рассуждать об итогах нынешней эскалации и «просто жить».
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что при отключении России от SWIFT страна перейдет на другие способы передачи финансовой информации, в частности, на разработанную Банком России систему. Его слова приводит агентство «Прайм».
«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно», — заявил Силуанов.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве согласны с тем, что признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не коррелируется с Минскими соглашениями. Накануне нижняя палата российского парламента проголосовала за то, чтобы обратиться к главе государства по вопросу признания республик Донбасса. В проектах обращения к президенту, которые внесли в Госдуму КПРФ и представители «Единой России», подчеркивалось, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей Донбасса и «создаст основания для защиты от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к ним».
Банк «Восточный» сдал лицензию и перестал работать в России. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который полностью присоединил кредитную организацию. 14 февраля юрлицо исключили из ЕГРЮЛ. Активы и обязательства кредитной организации в результате присоединения получил Совкомбанк, заключивший сделку с основными акционерами «Восточного» весной 2021 года. На баланс Совкомбанка перенесено 1 млн кредитов на 76 млрд рублей, а также депозиты и счета на 116 млрд рублей.
Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты женского турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 не будут считаться окончательными, если одну из медалей завоюет Камила Валиева. По словам Адамса, в случае победы Валиевой результаты будут оставаться предварительными до завершения расследования.Представитель МОК подчеркнул, что делать какие-либо выводы о ситуации с Валиевой преждевременно.
Телеведущая Ксения Собчак констатировала, что президент России Владимир Путин показал себя зрелым и адекватным политиком в ситуации с истерикой западных СМИ по поводу «вторжения на Украину». Такое мнение она высказала в своем аккаунте в Instagram.
«Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена («Война точно 16-го»), Зеленского («Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!»), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком», - написала Собчак.
Мигранты в Екатеринбурге жестко избили мать и дочь на автобусной остановке. Как сообщает Telegram-канал «Екатское чтиво», иностранцы начали приставать к девушке общественном транспорте, и она попросила маму встретить ее при высадке. Однако приезжих это не остановило и мужчины набросились на обеих.
«Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса, на конечной остановке. А после случилось избиение!», — написала родственница пострадавшей екатеринбурженки.
В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады. На 14-й минуте Вадим Шипачёв резким броском с острого угла открыл счёт в матче. На старте второго периода Франс Нильсен, забросивший в большинстве, восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Никита Нестеров мощным броском от синей линии вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забросил третью шайбу россиян в матче.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его выписали из Центральной клинической больницы (ЦКБ). Он занимается работой, чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.
"Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", - сказал Зюганов.
Не так давно российский рэпер Моргенштерн переехал жить в Дубай. Со временем музыкант с сожалением для себя обнаружил, что несмотря на свои баснословные заработки, он оказался «самым нищим» среди жителей и гостей ОАЭ. В разговоре с генеральным продюсером «Нового Радио» Романом Емельяновым, Алишер признался, что доволен новым местом жительства и чувствует себя там комфортно.
«В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — приводит слова Моргенштерна «СтарХит».