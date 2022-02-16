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11 минут назад

Украина официально признала Россию угрозой своей безопасности

Елена Прошина

Президент Владимир Зеленский подписал указ о стратегию госбезопасности страны, указав в нем Россию в качестве угрозы. Документ опубликован на сайте офиса главы страны.

В указе в разделе с угрозами госбезопасности Украины Россию обозначили в качестве страны, продолжающей гибридную войну и системно применяющую политические, экономические, информационно-психологические и другие средства «для реализации своих стратегических целей» в Незалежной. Также в документе указывается, что РФ компрометирует государственность республики.

Помимо этого Зеленский обвинил Россию в создании «оккупационных администраций в Крыму и Донбассе», которые «узурпировали власть и грубо нарушают права человека», тем самым «угрожая госбезопасности Украины».

Ранее президент Незалежной подписал очередной указ о введении санкций в отношении членов избирательных комиссий Крымского полуострова в связи с проведением выборов в Госдуму в регионе.

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