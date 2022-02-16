Зеленский ужесточил санкции против Шария

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в свой указ о введении санкций против украинского издания "Страна" и блогера Анатолия Шария, предписав интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте украинского лидера.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.
Решение президента уже прокомментировало издание "Страна". "Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать. Впрочем, провайдеры, но далеко не все, и ранее их блокировали без всякого указа, просто по звонку Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении издания в Telegram-канале. Это решение, добавили там, свидетельствует о попытке власти "дополнительно надавить на провайдеров". На ужесточение санкций отреагировал и сам Шарий, напомнив Зеленскому, что он не будет вечно президентом.
Дополненный перечень санкций предусматривает блокировку провайдерами доступа к веб-ресурсам "Страны" и Шария, ко всем сервисам, которые его обеспечивают, а также ограничение провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на их веб-страницах, каналах.
Кроме того, указом вносятся изменения в пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании Alpha Bravo Aviation LLC, на которую был переоформлен один из самолетов, ранее совершавших полеты по маршруту Киев - Москва.
Президент Украины 21 августа ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении интернет-издания Страна.ua, его главного редактора Игоря Гужвы, Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что указанные лица якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины". Санкции были ужесточены решением СНБО в части новых предписаний интернет-провайдерам 30 декабря.