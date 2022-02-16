Зеленский ужесточил санкции против Шария

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в свой указ о введении санкций против украинского издания "Страна" и блогера Анатолия Шария, предписав интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте украинского лидера.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

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Решение президента уже прокомментировало издание "Страна". "Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать. Впрочем, провайдеры, но далеко не все, и ранее их блокировали без всякого указа, просто по звонку Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении издания в Telegram-канале. Это решение, добавили там, свидетельствует о попытке власти "дополнительно надавить на провайдеров". На ужесточение санкций отреагировал и сам Шарий, напомнив Зеленскому, что он не будет вечно президентом.

Дополненный перечень санкций предусматривает блокировку провайдерами доступа к веб-ресурсам "Страны" и Шария, ко всем сервисам, которые его обеспечивают, а также ограничение провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на их веб-страницах, каналах.

Кроме того, указом вносятся изменения в пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании Alpha Bravo Aviation LLC, на которую был переоформлен один из самолетов, ранее совершавших полеты по маршруту Киев - Москва.