Президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию как угрозу стране в утвержденной 16 февраля Стратегии обеспечения государственной безопасности Украины. Документ доступен на сайте офиса главы республики.

В разделе, где указаны угрозы госбезопасности, Россия названа страной, продолжающей гибридную войну и системно применяющей политические, экономические и другие средства «для реализации своих стратегических целей в Украине». Также указывается, что РФ компрометирует государственность Украины.

Также Зеленский обвинил Россию в создании оккупационной администрации в Крыму и Донбассе, которые узурпировали власть и грубо нарушают права человека, отмечено в документе.

«Их деятельность чревата государственной безопасностью Украины», — сообщается в Стратегии.