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1 час назад

Представитель МИД России Захарова: Лиз Трасс обязана извиниться за распространение лжи

RT на русскомиещё 3

Глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении», считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вы знаете, глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А ещё перед теми СМИ, которые посчитали, что её заявления правда», — сказала Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что в «абсурдных словах» Трасс о российском вторжении «даже логикой не пахнет».

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Трасс ранее описала вероятность «вторжения России» на Украину фразой highly likely, несмотря на то что российские войска намерены вернуться в пункты своей постоянной дислокации.

Как отметила после этого Захарова, МИД Британии решил позориться до конца в своих заявлениях о «вторжении» России на Украину.

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