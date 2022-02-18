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1 час назад

Стал известен выбранный Лукашенко отель для размещения в Москве

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, выбрал для размещения один из отелей в центре города. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы государства.

На кадре в сети запечатлено, как белорусский лидер направляется к автомобилю в окружении сотрудников службы безопасности. Судя по деталям на фото он выходит из здания пятизвездочной гостиницы InterContinental на Тверской улице.

Согласно информации на сайте объекта, где, предположительно, остановился президент, на его территории расположен гастробар, тренажерный зал, сауна, хаммам и спа-салон. Известно, что в настоящее время стоимость размещения для одного гостя там составляет от 12 тысяч рублей в сутки.

Лукашенко прибыл на ранее анонсированную встречу с Путиным в пятницу, 18 февраля. В пресс-службе уточнили, что главы государств обсудят вопросы безопасности, совместные действия по обеспечению национальных интересов и развитие торгово-экономического сотрудничества.

Визит белорусского лидера в Москву проходит на фоне продолжающихся совместных учений армий Союзного государства.

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