В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
23 минуты назад

«Подам гараж»: украинцы воспользовались трансляцией «нападения» России

Алиса Селезнёва

В видеотрансляцию с киевского Майдана Незалежности вклинился дрон с рекламным объявлением о продаже гаража. Видеозапись этого инцидента опубликовало в своем Telegram-канале издание РЕН ТВ.

«Подам гараж»: украинцы воспользовались трансляцией «нападения» России
Фото: ReutersReuters

Телеканал напомнил, что прямой эфир был запущен на фоне ожидания российского нападения на Украину, о котором заявляли западные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как к камере подлетает дрон, на котором закреплено объявление о продаже гаража и указан номер телефона.

«Весь мир смотрит трансляцию, замерев в ожидании. Киевляне: «Продам гараж»», - констатировало издание.

Также сегодня во время трансляции агентства Reuters, которая ведется на YouTube с главной площади Киева, неизвестный включил гимн СССР.

С ноября 2021 года в СМИ появляются слухи о возможном «вторжении» России на Украину. Западные издания называли 16 февраля днем начала военного конфликта. Так, анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС. Однако сегодня британская газета The Sun переписала статью о том, что Россия начнет наступление на Украину в ночь на 16 февраля. Теперь вместо названного времени сообщается, что ночь прошла без инцидентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители