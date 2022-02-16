«Подам гараж»: украинцы воспользовались трансляцией «нападения» России

В видеотрансляцию с киевского Майдана Незалежности вклинился дрон с рекламным объявлением о продаже гаража. Видеозапись этого инцидента опубликовало в своем Telegram-канале издание РЕН ТВ.

Фото: Reuters Reuters

Телеканал напомнил, что прямой эфир был запущен на фоне ожидания российского нападения на Украину, о котором заявляли западные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как к камере подлетает дрон, на котором закреплено объявление о продаже гаража и указан номер телефона.

«Весь мир смотрит трансляцию, замерев в ожидании. Киевляне: «Продам гараж»», - констатировало издание.

Также сегодня во время трансляции агентства Reuters, которая ведется на YouTube с главной площади Киева, неизвестный включил гимн СССР.