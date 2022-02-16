«Подам гараж»: украинцы воспользовались трансляцией «нападения» России

В видеотрансляцию с киевского Майдана Незалежности вклинился дрон с рекламным объявлением о продаже гаража. Видеозапись этого инцидента опубликовало в своем Telegram-канале издание РЕН ТВ.
Телеканал напомнил, что прямой эфир был запущен на фоне ожидания российского нападения на Украину, о котором заявляли западные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как к камере подлетает дрон, на котором закреплено объявление о продаже гаража и указан номер телефона.
«Весь мир смотрит трансляцию, замерев в ожидании. Киевляне: «Продам гараж»», - констатировало издание.
Также сегодня во время трансляции агентства Reuters, которая ведется на YouTube с главной площади Киева, неизвестный включил гимн СССР.
С ноября 2021 года в СМИ появляются слухи о возможном «вторжении» России на Украину. Западные издания называли 16 февраля днем начала военного конфликта. Так, анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС. Однако сегодня британская газета The Sun переписала статью о том, что Россия начнет наступление на Украину в ночь на 16 февраля. Теперь вместо названного времени сообщается, что ночь прошла без инцидентов.