В Reuters объяснили гимн СССР во время трансляции из Киева

Сотрудник Reuters на Украине Сергей Каразий объяснил прозвучавший во время трансляции из Киева гимн СССР — по его словам, это не было запланировано агентством. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Каразий рассказал, что камера, с которой транслировался вид на Майдан Независимости, установлена на балконе гостиницы «Украина» и работает в автоматическом режиме. «За происходящее в кадре мы не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина», — считает он.

Сотрудник агентства предположил, что гимн включил кто-то из постояльцев. Выбор композиции он оправдал разными вкусами гостей отеля. «Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил [певицу] Верку Сердючку», — отметил Каразий.