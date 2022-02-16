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22 минуты назад

В Reuters объяснили гимн СССР во время трансляции из Киева

Lenta.ru

В Reuters объяснили гимн СССР во время трансляции из Киева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудник Reuters на Украине Сергей Каразий объяснил прозвучавший во время трансляции из Киева гимн СССР — по его словам, это не было запланировано агентством. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Каразий рассказал, что камера, с которой транслировался вид на Майдан Независимости, установлена на балконе гостиницы «Украина» и работает в автоматическом режиме. «За происходящее в кадре мы не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина», — считает он.

Сотрудник агентства предположил, что гимн включил кто-то из постояльцев. Выбор композиции он оправдал разными вкусами гостей отеля. «Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил [певицу] Верку Сердючку», — отметил Каразий.

Ранее во время прямой трансляции Reuters из Киева под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» на YouTube зазвучал гимн СССР. По ходу эфира фоном была слышна и другая музыка.

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