Польша готовится к наплыву беженцев из Украины

"Война может спровоцировать исход из Украины. Мы должны быть готовы к худшему в ближайшие дни я назначу команду из представителей различных министерств, которая будет заниматься вопросами логистики, инфраструктуры, транспорта, здравоохранения и образования (в условиях возможного наплыва беженцев)", - добавил Моравецкий.