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31 минуту назад

Польша готовится к наплыву беженцев из Украины

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о подготовке Варшавы к массовому наплыву украинских мигрантов на фоне угрозы "вторжения" России на Украину, передает PAP. По его словам, этот вопрос уже обсуждался правительством в рамках совещания с президентом республики.

Польша готовится к наплыву беженцев из Украины
Фото: Olivier Hoslet/APOlivier Hoslet/AP

"Война может спровоцировать исход из Украины. Мы должны быть готовы к худшему в ближайшие дни я назначу команду из представителей различных министерств, которая будет заниматься вопросами логистики, инфраструктуры, транспорта, здравоохранения и образования (в условиях возможного наплыва беженцев)", - добавил Моравецкий.

Как отметил премьер, на восточных рубежах Польши будет приготовлена целая инфраструктура, с возможностью перемещения вглубь страны. По его мнению, Варшава защищает восточный флаг НАТО и поможет украинцам смягчить последствия "нападения" России.

Ранее в Киеве заявили, что вывода российских войск от границы Украины пока не видно.

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