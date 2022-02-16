Госдума ужесточила наказание для педофилов и их сообщников

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов и их сообщников. Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно документу, ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В таких случаях наказание будет составлять до одного года лишения свободы. Помимо этого, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности лиц до 18 лет с использованием интернета — наказание составит до шести лет лишения свободы.

Вместе с тем принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено человеком, который проживает с ребенком, несет ответственность за содержание и защиту интересов несовершеннолетнего или работает в сферах образования и воспитания лиц до 18 лет.

«Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.