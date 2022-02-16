В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Госдума ужесточила наказание для педофилов и их сообщников

Lenta.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов и их сообщников. Об этом сообщается на думском сайте.

Госдума ужесточила наказание для педофилов и их сообщников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно документу, ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В таких случаях наказание будет составлять до одного года лишения свободы. Помимо этого, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности лиц до 18 лет с использованием интернета — наказание составит до шести лет лишения свободы.

Вместе с тем принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено человеком, который проживает с ребенком, несет ответственность за содержание и защиту интересов несовершеннолетнего или работает в сферах образования и воспитания лиц до 18 лет.

«Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Такое наказание грозит тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности лица младше 18 лет, а также тем, кто совершил преступление впервые, но против нескольких детей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители