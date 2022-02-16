В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Россия потребовала от НАТО публичного отказа Украине

Елена Прошина

Российская сторона намерена настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принять Украину в состав альянса. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», - приводит слова Гаврилова РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО позволило бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением. По мнению министра, в Киеве есть политики и эксперты, которые разделяют такие оценки и не стесняются их высказывать.

Украина в опасности: Зеленский призвал немедленно принять страну в НАТО

О том, что Украина могла бы изменить свою позицию относительно вступления в НАТО заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его мнению, это было бы возможно в случае, если такой шаг поможет «предотвратить войну с Россией».

143
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители