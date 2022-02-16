Российская сторона намерена настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе принять Украину в состав альянса. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», - приводит слова Гаврилова РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО позволило бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением. По мнению министра, в Киеве есть политики и эксперты, которые разделяют такие оценки и не стесняются их высказывать.