Бангкок официально сменит название

Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Как сообщает ТАСС, несмотря на изменения, могут официально использоваться оба названия.

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Накануне кабинет министров одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Предполагается, что новое название Бангкока не будет принято до тех пор, пока его не проверит специальный комитет.

При этом ученый совет обновил в словаре международных географических названий написание стран, территорий, административных зон и столиц, «чтобы они соответствовали текущей ситуации». Если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным названием, то Бангкок будет заключено в скобки. Вместе с тем также изменены написания столиц и географические названия в некоторых других странах.