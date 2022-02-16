Украина отказалась от ряда соглашений СНГ

Верховная рада Украины приняла решение об отказе страны от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра Союза независимых государств. Об этом пишет РИА Новости.

Антитеррористический центр СНГ был создан 21 июня 2000 года. Он выполняет функции межгосударственного межведомственного штаба, координирующего антитеррористическую деятельность органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран Содружества.

Сегодня 309 депутатов Верховной рады, при необходимом минимуме в 226 голосов, поддержали выход Украины из соглашения о создании Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

В пояснительной записке к принятому сегодня законопроекту отмечается, что российское «содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины» дестабилизируют обстановку и приводит к жертвам.

«Эти действия России являются нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире, нарушают права и свободы людей, проживающих на территории Украины. Учитывая изложенное, и то, что Украина не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, целесообразно прекращение участия Украины в деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ», - подчеркивается в документе.

Также парламент принял решение о выходе Украины из соглашения и протокола СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран, пишет ТАСС.