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3 часа назад

Байден прервал поездку в Огайо из-за «происходящего в Европе»

Lenta.ruиещё 3

Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо, объяснив это ухудшением погодных условий и происходящими в Европе событиями. Об этом сообщает New York Post.

Байден прервал поездку из-за «происходящего в Европе»
Фото:  Jonathan Ernst / Reuters Jonathan Ernst / Reuters

Во время выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн американский лидер заявил, что вынужден срочно уехать.

«Причина, по которой они [помощники] сказали мне, что пора уезжать — я не собирался так сразу — в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И кое-что происходит в Европе прямо сейчас», — объяснил глава Белого дома.

При этом Байден не стал уточнять, о чем именно речь. В то же время газета отмечает, что президент США сократил свою поездку всего на 12 минут.

Байден обратился к россиянам

Ранее Байден заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под «чужим флагом». По его мнению, эта операция станет предлогом для начала полномасштабных военных действий.

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