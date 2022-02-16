Столтенберг «открыл» двери НАТО для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право сама решать, вступать ей в Североатлантический альянс или нет. Как сообщает ТАСС, генсек альянса отметил, что организация не пойдет на компромиссы по своим ключевым принципам.

«Двери НАТО для Украины остаются открытыми. Украина сама должна решать, куда она хочет вступить. Россия не имеет права вето, когда речь заходит о кандидате на вступление в НАТО. Мы никогда не пойдем на компромиссы, если вопрос касается основополагающих принципов», — сказал Столтенберг.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отмечал, что страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. По словам чиновника, Киев давно подталкивают к такому решению, в том числе и «голоса из НАТО».