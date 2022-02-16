Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры

"Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним", – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что настоящая война на Украине является плохим знаком. Эрдоган ранее уже приглашал Путина и Зеленского в Турцию на переговоры. Он выражал мнение, что беседа позволит преодолеть разногласия между Москвой и Киевом.

До этого Bloomberg сообщал, что Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой. По информации издания, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.