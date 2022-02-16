В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры

Москва24иещё 13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Зеленский позитивно отнесся к идеи трехсторонних переговоров.

"Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним", – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что настоящая война на Украине является плохим знаком. Эрдоган ранее уже приглашал Путина и Зеленского в Турцию на переговоры. Он выражал мнение, что беседа позволит преодолеть разногласия между Москвой и Киевом.

До этого Bloomberg сообщал, что Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой. По информации издания, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители