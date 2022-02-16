The Mirror объяснила несостоявшееся «вторжение» России на Украину

Газета The Mirror опубликовала статью, в которой признала, что «вторжение» России, назначенное на 16 февраля, так и не состоялось. В заголовке публикации говорится, что путинский «дедлайн на 3 ночи истек».

«Согласно сообщениям, источники в разведке США считали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании – в среду, однако это не произошло», - отмечается в тексте.

По мнению The Mirror, вооруженного конфликта не произошло из-за встречи министров обороны стран НАТО, которая начинается как раз сегодня. Там планируется обсудить вопрос, как необходимо реагировать на сложившуюся ситуацию. В тексте также приводятся слова Владимира Путина о том, что Россия не хочет войны и выступает за диалог, а также за то, что Запад должен учесть требования Москвы. Однако, о каких конкретно требованиях идет речь, в тексте не уточняется.

В своей статье The Mirror приводит большое количество заявлений западных экспертов и политиков, которые сомневаются в том, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении Украины. К примеру, слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста, который говорил о «прямой угрозе вторжения».