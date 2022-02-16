В британском городе Бьюдли, графство Вустершир, гепард попытался напасть на младенца в сафари-парке Вест-Мидленд. Инцидент с животным снял на камеру отец маленького мальчика, запись публикует таблоид Daily Mail.

Семимесячный ребенок находился в домике для посетителей сафари, когда к большому окну приблизился гепард. Хищник предпринял попытку наброситься на малыша, однако ему помешало стекло. Животное отскочило от него, а младенец заплакал от испуга.