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1 час назад

Попытка нападения гепарда на младенца попала на видео

Александр Кузьмин

В британском городе Бьюдли, графство Вустершир, гепард попытался напасть на младенца в сафари-парке Вест-Мидленд. Инцидент с животным снял на камеру отец маленького мальчика, запись публикует таблоид Daily Mail.

Семимесячный ребенок находился в домике для посетителей сафари, когда к большому окну приблизился гепард. Хищник предпринял попытку наброситься на малыша, однако ему помешало стекло. Животное отскочило от него, а младенец заплакал от испуга.

Сейчас в Вест-Мидленд находятся два гепарда – Асраэль и Бэпп, их привезли в сафари-парк из Франции в 2020 году. Понаблюдать за жизнью хищных обитателей можно через панорамные окна внутри специальных домиков.

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