Европа призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР

Шесть европейских стран призвали Россию не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление представил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, передает ТАСС.

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Документ с призывом отказаться от признания самопровозглашенных республик подписали Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия.

«Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений», — заявил де Ривьер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия признает ДНР и ЛНР, это нарушит суверенитет Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин может пойти на такой шаг ради повышения ставок.