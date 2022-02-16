Глава МИД Белоруссии считает, что площадки ОБСЕ и ООН превратились в "поле битвы"

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Площадки ОБСЕ и ООН стали "полем битвы", минимальные точки для диалога сократились. Такое мнение в среду во время пресс-конференции высказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Один из журналистов поинтересовался, сходятся ли позиции Минска и Москвы относительно расширения НАТО. "Что касается нашего отношения к расширению НАТО, то оно общеизвестное и не менялось с начала 1990-х годов, - отметил министр. - Мы всегда выступали категорически против расширения НАТО. Считаем, что те вербальные обещания, которые в свое время были даны [президенту СССР Михаилу] Горбачеву, западными партнерами нарушены". "В результате мы имеем ту ситуацию, которую имеем, когда никто никому не доверяет, когда все поделены на, как я говорю, "наших" и "не наших", и когда такие площадки, как Постоянный совет ОБСЕ, Совет Безопасности ООН, превратились лишь в "поле битвы", - подчеркнул глава МИД.

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Макей считает важным проведение в рамках ОБСЕ встречи глав государств по восстановлению уровня доверия.

"Она бы привела к восстановлению определенного уровня доверия между странами, которые сейчас поделены на "наши" и "не наши", - сказал министр в среду на пресс-конференции. Он выразил уверенность в том, что только через диалог можно решать все вопросы.

По его словам, "отсутствие достаточного уровня доверия приводит к тому, что ситуация, к сожалению, не может нормализоваться, и отсутствие встреч, которые бы способствовали нормализации, является нашим большим недостатком".

В этой связи Макей, в частности, напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко еще несколько лет назад выступил с инициативой широкомасштабного международного диалога "Хельсинки-2". По словам министра, сначала это на международном уровне воспринималось скептически, а потом оказалось, что "идея правильная и востребованная".

Макей заявил, что Белоруссия поддерживает предложение России о проведении переговоров постоянных членов Совета Безопасности ООН.