В ЛНР подтвердили гибель командира местной Народной милиции и не уточнили, откуда он приехал

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) убили командира одного из подразделений местной Народной милиции. В пресс-службе подтвердили гибель бойца, но не уточнили, откуда он родом.
Выяснилось, что погибший приехал в Донбасс из Екатеринбурга. Об этом рассказал представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов.
Он рассказал, что информацию сообщил человек, находящийся на передовой. Россиянин умер от выстрела противника.
В пресс-службе ЛНР подтвердили, что мужчину убил снайпер. Других подробностей не приводится - личность убитого устанавливается, заявили агентству URA.RU.
Ранее стала известна реакция президента России Владимира Путина на предложение признать независимость ЛНР и ДНР.