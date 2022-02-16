В ЛНР подтвердили гибель командира местной Народной милиции и не уточнили, откуда он приехал

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) убили командира одного из подразделений местной Народной милиции. В пресс-службе подтвердили гибель бойца, но не уточнили, откуда он родом.

Фото: Русская Планета Русская Планета

Выяснилось, что погибший приехал в Донбасс из Екатеринбурга. Об этом рассказал представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов.

Он рассказал, что информацию сообщил человек, находящийся на передовой. Россиянин умер от выстрела противника.

В пресс-службе ЛНР подтвердили, что мужчину убил снайпер. Других подробностей не приводится - личность убитого устанавливается, заявили агентству URA.RU.