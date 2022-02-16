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31 минуту назад

В ЕС заявили о готовности к возможным перебоям с поставками газа из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Евросоюз готов к возможным перебоям поставок газа из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европа приготовилась к перебоям поставок российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы за последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России. Теперь я могу сказать, что мы обезопасили себя на этот зимний сезон», – цитирует ее РИА «Новости».

По словам фон дер Ляйен, это нужно на случай, «если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия».

«Мы наблюдали, что во времена высокого спроса на газ «Газпром» ограничивал поставки в Европу… Это странное поведение для компании, которая в условиях повышенного спроса не стремится увеличить свою прибыль. Такое поведение уже нанесло ущерб авторитету России как надежному поставщику энергоресурсов», – сказала глава ЕК.

Еврокомиссия «уже много недель проводит переговоры с государствами, которые готовы увеличить поставки сниженного газа в ЕС». По словам главы ЕК, в январе «уже наблюдались рекордные поставки сжиженного газа в Европу, что стало результатом таких контактов».

«Мы будем безопасности», – заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ЕС закупился рекордным количеством сжиженного газа.

«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

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