Европа приготовилась к перебоям поставок российского газа

Евросоюз готов к возможным перебоям поставок газа из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы за последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России. Теперь я могу сказать, что мы обезопасили себя на этот зимний сезон», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам фон дер Ляйен, это нужно на случай, «если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия».
«Мы наблюдали, что во времена высокого спроса на газ «Газпром» ограничивал поставки в Европу… Это странное поведение для компании, которая в условиях повышенного спроса не стремится увеличить свою прибыль. Такое поведение уже нанесло ущерб авторитету России как надежному поставщику энергоресурсов», – сказала глава ЕК.
Еврокомиссия «уже много недель проводит переговоры с государствами, которые готовы увеличить поставки сниженного газа в ЕС». По словам главы ЕК, в январе «уже наблюдались рекордные поставки сжиженного газа в Европу, что стало результатом таких контактов».
«Мы будем безопасности», – заявила фон дер Ляйен.
Напомним, ЕС закупился рекордным количеством сжиженного газа.