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1 час назад

Эстонская разведка перенесла дату «вторжения» России на Украину

Вечерняя Москваиещё 6

На фоне не случившегося 16 февраля «вторжения» России на Украину служба внешней разведки Эстонии перенесла дату «нападения» на конец февраля. Об этом свидетельствует официальный доклад ведомства.

Эстонская разведка перенесла дату «вторжения» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению авторов, «нападение» не было реализовано, так как российская армия еще не была готова к боевым действиям.

— По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля, — говорится в докладе.

В Эстонии также признали, что перемещения российских войск на территории РФ не наносят угрозу НАТО и странам Балтии, при этом сдерживанием России по-прежнему необходимо заниматься.

На Украине назвали причину возможного «вторжения» России

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что «вторжение» России на Украину якобы запланировано в ночь на 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могли быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы должен был штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтвердил» и таблоид The Sun, отметив, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Затем и британская газета The Sun изменила текст своей статьи про дату «нападения» России на Украину.

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