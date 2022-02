Захарова решила составить график отпусков на основе сообщений западных СМИ о новых датах начала войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила СМИ США и Великобритании объявить график вторжений России на Украину , для того чтобы спланировать отпуск на будущий год. 15 февраля британская газета The Sun сообщила, что Москва нападет на Киев в 03:00 ночи по местному времени (04:00 мск) 16 февраля, но потом переписала текст.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.