Зеленский поздравил «сине-желтых» с праздником в «день вторжения»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram опубликовал видеопоздравление с Днем единения, который был учрежден им два дня назад.

«С днем единства, сине-желтые! С днем единства, Украина», — поздравил украинцев Зеленский.

О новом празднике в стране президент заявил еще 14 февраля. Глава государства учредил его на фоне продолжающихся слухов о «вторжении» РФ. Как отмечается в указе, 16 февраля во всех населенных пунктах Украины должен быть поднят государственный флаг. Кроме того, в 10:00 по местному времени должен прозвучать гимн страны.

«Великий народ великой страны. Доброе утро тебе! Сегодня важный день – день единения нас всех. Мы разные. Разного возраста, разного пола, с разных городов, регионов, разных профессий, талантов, знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание – желание жить. Жить в мире, жить счастливо. Одной семьей – с детьми, родителями», - говорится в обращении президента.

Зеленский также добавил, что украинский народ имеет право на счастье, т.к. находится у себя дома – на Украине. По его мнению, никто кроме самих украинцев не сможет их защитить, а значит нужно объединиться.

«С днем единения, Украина - восток, запад, юг, север. Звучит только вместе. Но звучит очень сильно. Начинаем наш телемарафон ЮА вместе», - патриотично сказал Зеленский.

День единения, по мнению Зеленского, призван усилить «консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание».