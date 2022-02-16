Пока вы спали: Россияне без ОСАГО и "Метель" на страже Украины

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Согласно исследованию Банка России, чаще всего в ДТП попадают водители такси и начинающие автомобилисты. При этом в Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что 19-летнему жителю Москвы придется заплатить за полис ОСАГО почти 17 тысяч рублей, а средняя премия для легковых такси по итогам 2021 года составляет 19 529 рублей, пишут «Известия».
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил, что «сейчас начинается очередной этап борьбы за повышение тарифа», и самые молодые водители и таксисты могут попасть под удар, рост стоимости страхового полиса для них может составить до 80%.
Данные опроса СберНПФ свидетельствуют, что россияне в среднем хотели бы получать после выхода на пенсию 55,5 тысяч в месяц. За год эта сумма выросла почти на 10 тысяч, сообщают «Известия».
При этом наблюдаются существенные различия в желаемом доходе в зависимости от пола и возраста опрошенных, а также от их места жительства. Так, мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча. Респонденты до 30 лет хотят иметь на пенсии доход в 60 тысяч, а в группе 60+ лет согласны на 33 тысячи рублей. Самую большую пенсию хотели бы получать москвичи - 83,9 тысяч рублей.
По оценкам аналитиков, стоимость барреля марки Brent может превысить $100 уже во II квартале текущего года. Однако рост цен на нефть повлечет за собой увеличение инфляции, при этом наибольший удар придется на страны с развивающейся экономикой, пишут «Известия».
По оценкам Oxford Economics, каждые $10 за баррель к цене нефти «отъедают» порядка 0,2 п. п. роста мировой экономики. А в JPMorgan Chase прогнозируют, что превышение планки в $150 за баррель практически полностью остановит рост мировой экономики и поднимет мировую инфляцию выше 7%.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что официальное признание Россией Луганской и Донецкой народных республик Донбасса приведет к прекращению действия Минских соглашений «со всеми сопутствующими последствиями». Об этом сообщает «Независимая газета».
В свою очередь Верховная рада 15 февраля приняла решение обратиться в ООН, к Еврокомиссии, Европарламенту, ОБСЕ, НАТО, а также к правительствам и парламентам государств с призывом поддержать территориальную целостность Украины и осудить действия России.
На фоне заявлений западных стран о том, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любой момент, в Киеве на 16 февраля запланировали начало активной фазы учений «Метель-2022». Об этом пишет «Независимая газета».
При этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратил внимание на то, что ВСУ нарастили ударную группировку вдоль линии соприкосновения, а украинские инженерные подразделения проделывают проходы в минно-взрывных заграждениях. В свою очередь в Генштабе России отметили, что «политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий восстановления контроля над Донбассом».