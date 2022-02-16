Опубликовано видео мощного наводнения в Рио-де-Жанейро

Сильные паводки в бразильском штате Рио-де-Жанейро вызвали мощное наводнение. По предварительным данным, жертвами природной стихии стали 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео с места событий.

В городе Петрополис за час выпало 160 мм осадков, сошли оползни, а реки вышли из берегов, уточняет канал. На опубликованных кадрах видно, как по затопленным улицам плывут транспортные средства и мебель.