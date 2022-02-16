На Майдане прозвучал гимн СССР

На киевском Майдане Незалежности ночью прозвучал гимн СССР. Во время трансляции агентства Reuters, которая ведется на YouTube, неизвестный включил музыку.

По ходу трансляции, которая проводится в преддверии «вторжения» на Украину, время от времени были также слышны идущие фоном другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир. В описании к эфиру отмечается, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако «Запад заявляет, что пока не видел доказательств» отсутствия агрессии со стороны РФ.

Напомним, что с осени 2021 года западные политики и СМИ заявляют о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Накануне ряд британских и американских таблоидов заявили, что наступление начнется в ночь на 16 февраля.