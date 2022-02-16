В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
59 минут назад

На Майдане прозвучал гимн СССР

Елена Прошина

На киевском Майдане Незалежности ночью прозвучал гимн СССР. Во время трансляции агентства Reuters, которая ведется на YouTube, неизвестный включил музыку.

По ходу трансляции, которая проводится в преддверии «вторжения» на Украину, время от времени были также слышны идущие фоном другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир. В описании к эфиру отмечается, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако «Запад заявляет, что пока не видел доказательств» отсутствия агрессии со стороны РФ.

Путин назвал распад СССР трагедией

Напомним, что с осени 2021 года западные политики и СМИ заявляют о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Накануне ряд британских и американских таблоидов заявили, что наступление начнется в ночь на 16 февраля.

При этом в Кремле неоднократно отмечали, что задача подобных заявлений — нарастить иностранную группировку у российских границ, что в результате приводит к эскалации конфликта.

52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители