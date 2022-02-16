В Европе раскрыли обман США на тему «вторжения» России на Украину

«Россия сейчас отводит войска, как и было объявлено… Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня „Д“, были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — цитируют РИА «Новости» Максимилиана Краха.