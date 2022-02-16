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10 минут назад

В Европе раскрыли обман США на тему «вторжения» России на Украину

Ura.Ru

Информация США о том, что Россия собирается напасть на Украину 15 или 16 февраля, оказалась ложной. Об этом заявил немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах.

«Россия сейчас отводит войска, как и было объявлено… Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня „Д“, были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — цитируют РИА «Новости» Максимилиана Краха.

По его словам, реальная опасность таится в возможности нападения Украины на Донбасс. Интеграция Украины в НАТО и возобновление военных действий в Донбассе являются сценариями начала конфликта с Россией, считает Крах.

В Британии назвали новое точное время «вторжения» России на Украину

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия собирается напасть на Украину 16 февраля. Издание Bloomberg сообщало о планах начала вторжения 15 февраля. Газета The Sun опубликовала точное время и сообщила, что война начнется в три часа ночи по украинскому времени, сообщает деловое издание «Взгляд». Позже издание изменило информацию и сообщило, что президент РФ Владимир Путин заставляет Запад гадать о своих планах. Также газета обратила внимание, что вооруженные силы остаются на границе Украины и в Белоруссии. Минобороны РФ сообщило о начале вывода войск с места учений в Белоруссии. Совместные учения двух стран продлятся до 20 февраля.

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