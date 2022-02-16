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1 час назад

The Sun исправила статью с прогнозом начала войны России с Украиной

Daily Storm

Британский таблоид The Sun, опубликовавший 15 февраля

The Sun исправила статью с прогнозом начала войны России с Украиной
Фото: Daily StormDaily Storm

статью

о «вторжении» России на Украину в час ночи (4:00 по московскому времени) 16 февраля, переписал текст. В исправленной версии говорится, что в указанный час атака России не случилась, а ночь прошла без происшествий.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», — говорится в отредактированном материале британского издания. Изменения в статью были внесены 16 февраля в 1:41. В первоначальном варианте, который доступен в кэш-архиве, вместо фразы «в любое время» заявлялось «завтра в час ночи».

При этом в The Sun по-прежнему ссылаются на данные источников в разведке США, по которым «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тысячами военнослужащих». Кроме того, издание добавило, что российский лидер Владимир Путин заставляет страны Запада и дальше теряться в догадках насчет «вторжения», поэтому напряжение вокруг ситуации с Украиной продолжает оставаться высоким.

Заметка дополняется

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