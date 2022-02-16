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21 минуту назад

Макрон призвал Путина не признавать ДНР и ЛНР

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского лидера Владимира Путина «не признавать независимость» самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец пишет CNN.

19 января КПРФ внесла в Госдуму России проект обращения к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса. В документе подчеркивается, что такой шаг позволить гарантировать безопасность жителей ДНР и ЛНР и «создаст основания для защиты от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

"Украина отказалась от прямого диалога с Донбассом"

Также свой проект обращения к президенту о признании ЛНР и ДНР, но «с предварительным проведением консультаций с Министерством иностранных дел», внесли депутаты от «Единой России». 15 февраля нижняя палата российского парламента проголосовала за то, чтобы обратиться к главе государства по вопросу признания республик Донбасса.

В администрации президента Франции отметили, что Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать независимость ЛНР и ДНР.

«Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы», - заявил представитель Елисейского дворца.

В свою очередь президент России прокомментировал направленное ему обращение Госдумы в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Владимир Путин отметил, что РФ должна сделать все для урегулирования ситуации в Донбассе, но ориентируется на Минские соглашения.

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