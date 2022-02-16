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22 минуты назад

Блинкен «перенес» сроки вторжения России на Украину

Мария Иванова

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «акт агрессии» России в отношении Украины «вполне возможен» на этой неделе. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Блинкен «перенес» сроки вторжения России на Украину
Фото: ReutersReuters

Так Блинкен ответил на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать слухи о начале конфликта 16 февраля.

«Да, акт агрессии на этой неделе вполне возможен, если мы посмотрим на ситуацию с размещением российских войск в районах вокруг Украины», - заявил госсекретарь.

По его словам, российские власти «заложили все необходимое для совершения акта агрессии».

«Мы видим все больше и больше российских сил, окружающих Украину: более ста тысяч военнослужащих. Это крайне тревожно, в том числе и то, что происходит с передислокацией [войск] в Белоруссии», - подчеркнул Блинкен.

Он заявил, что Россия может продемонстрировать свой выбор в пользу дипломатического пути, начав с сокращения контингента у границ.

«Армия Украины готова устроить россиянам адский прием»

Западные СМИ назвали 16 февраля днем начала военного конфликта на Украине. Анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

15 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращаться с учений в свои гарнизоны.

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