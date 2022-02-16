Блинкен «перенес» сроки вторжения России на Украину

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «акт агрессии» России в отношении Украины «вполне возможен» на этой неделе. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

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Так Блинкен ответил на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать слухи о начале конфликта 16 февраля.

«Да, акт агрессии на этой неделе вполне возможен, если мы посмотрим на ситуацию с размещением российских войск в районах вокруг Украины», - заявил госсекретарь.

По его словам, российские власти «заложили все необходимое для совершения акта агрессии».

«Мы видим все больше и больше российских сил, окружающих Украину: более ста тысяч военнослужащих. Это крайне тревожно, в том числе и то, что происходит с передислокацией [войск] в Белоруссии», - подчеркнул Блинкен.

Он заявил, что Россия может продемонстрировать свой выбор в пользу дипломатического пути, начав с сокращения контингента у границ.

Западные СМИ назвали 16 февраля днем начала военного конфликта на Украине. Анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.