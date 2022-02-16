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12 минут назад

На Украине объявили о начале «первой мировой гибридной войны»

News.ru

В настоящее время мир переживает первую мировую гибридную войну. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. По её мнению, люди в этой войне становятся «живыми инструментами», а реальная ситуация сильно отличается от той, что представляют медиа.

На Украине объявили о начале «первой мировой гибридной войны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы живём в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно ещё не было... И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах, — сказала она.

Верещук добавила, что люди в этой войне становятся «живыми инструментами» для информационных атак, поддаются панике. При этом реальная ситуация на улицах отличается о той, что описывается в Интернете. В пример вице-премьер привела жителей Донецкой и Луганской областей, которые спокойно живут и работают.

На Украине назвали «сценарий наступления» России

В последние месяцы страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. При этом Киев с некоторых пор начал заявлять о том, что эскалации не предвидится и причин говорить о возможном вторжении РФ в страну нет.

Ранее СМИ узнали о конфликте Зеленского с партнёрами из-за «вторжения» РФ. По данным источников в партии «Слуга народа», президент заявил, что три дружественных Украине государства «нагнетают истерию с войной».

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